Жителей нескольких районов Калуги предупредили о проблемах с водой

Во вторник, 19 декабря, в Калуге начались аварийно-ремонтные работы на Северном водозаборе. Из-за этого в нескольких районах города могут наблюдаться проблемы с водой, сообщили в управлении ЖКХ.

В Малиновке воду могут отключить полностью, в Северном, Канищево, Малинниках и Ольговке вероятно пониженное давление.

Ремонт продлится до 9 утра 22 декабря.