Калужане массово жалуются на переполненные контейнеры с мусором

Жители Калуги несколько последних дней массово размещают на страницах чиновников фото переполненных контейнеров с мусором.

Снимки сделаны в разных частях города: Малинники, Грабцевское шоссе, Европейский квартал, улицы Комарова, Суворова и Дзержинского.

В министерстве строительства и ЖКХ Калужской области объясняют ситуацию снегом: подъезды к площадкам завалены, поэтому мусоровозы не могут туда добраться. Отходы обещают убрать, когда дороги будут почищены.