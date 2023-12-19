Стали известны причины отключения отопления на Правом берегу в Калуге

Тепло вернули примерно через два часа. О причинах отключения рассказали в городской управе:

Вечером в понедельник, 18 декабря, жители Правого берега в Калуге били тревогу – в многоквартирных домах отключилось отопление.

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