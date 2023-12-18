В Калуге отключат воду на Правом берегу

В среду, 20 декабря, в Калуге временно не будет холодной воды в домах на улице Фомушина. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в водоканале.

Отключение с 9:00 до 22:00:

ул. Фомушина, 6, 8, 8 корпус 1, 10, 10а, 10б, 10 корпус 1.

После проведения ремонта возможно кратковременное появление примесей в воде, пояснили коммунальщики.