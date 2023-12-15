ГЖИ напомнила о перезаключении договоров на обслуживание газового оборудования

Новые договоры можно заключить только с газораспределительной организацией.

Прежние на основании федерального закона утратят силу с 1 января 2024 года.

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