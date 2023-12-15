В Калужской области провели газ к деревням Перемышльского района

В пятницу, 15 декабря, состоялся торжественный пуск газопровода в деревне Погореловка Перемышльского района.

- Построен межпоселковый газопровод, протяженностью 19,7 километра: Жашково - Рыченки - Петровское - Михайловское - Комсино с отводами к деревням Ждановка и Воробьевка, - рассказал министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

В этих населенных пунктах к газу теперь могут подключиться 370 домов.

Из областного бюджета за два года на газификацию деревень выделили 53 миллиона рублей для строительства 21 километра уличных газопроводов.