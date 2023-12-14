Жители Кондрово остались без воды

В четверг, 14 декабря, в городе Кондрово Калужской области возникли проблемы с водой.

- В связи с проведением ремонтных работ на сетях водоснабжения специалистами «Калугаоблводоканала» понижено давление в водопроводе, - пояснил глава администрации Дзержинского района Егор Вирков. - В связи с этим в северной части города вода может отсутствовать.

Завершить ремонт планируется до конца дня.