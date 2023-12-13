Две новые станции водоочистки запустили в Калужской области

В среду, 13 декабря, в городе Бетлица запустили две новые станции водоочистки.

Они работают в автоматическом режиме и очищают природную воду от примесей и повышенного содержания железа, рассказали в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.

Производительность объектов 35 и 5 кубометров в час. Этого хватит для всех жителей Бетлицы.

Станции водоочистки построены благодаря федеральному проекту «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда».