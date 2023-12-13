В Калуге планируют отреставрировать памятник федерального значения

В Калуге еще один дом XIX века планируется отреставрировать.

Речь идет о здании в тупике Софьи Перовской, 5, сообщили 13 декабря в областном управлении по охране культурного наследия.

- К нам поступил на рассмотрение реставрационный проект на памятник федерального значения, который получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы, - прокомментировали в управлении.

Когда именно пройдут работы, пока не уточняется.