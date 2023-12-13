В Калуге еще 14 домов признали аварийными

За 2023 год в Калуге аварийными признаны 14 многоквартирных домов, сообщили 13 декабря в управлении ЖКХ.

Но сроков по их расселению и сносу пока не называют.

До конца нынешнего года в Калужской области хотят расселить дома, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. Программа по остальным зданиям сейчас разрабатывается.