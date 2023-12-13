В трех населенных пунктах Калужской области пройдет реконструкция очистных

В Калужской области начинается реконструкция очистных сооружений в Козельске, Барятино и селе Калужская опытная сельскохозяйственная станция.

- Заключены контракты на выполнение строительных работ, - рассказал 12 декабря министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

Этот вопрос обсуждался на еженедельном совещании с руководителями водоканала.

Также Лежнин сообщил, что продолжается капремонт сетей водоотведения на улице в Калуге. Кроме того, заканчивается прохождение госэкспертизы на проектную документацию по объекту водоснабжения в поселке Жилетово Дзержинского района.