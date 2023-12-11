В Товарково монтируют станцию очистки воды

До конца месяца в поселке Товарково заработает оборудование для очистки воды, сообщил 11 декабря министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

- Мощность станции составит 3500 кубометров в сутки, что позволит жителям поселка получить качественную питьевую воду и улучшить условия проживания, - заявил он.

Работы ведутся в рамках федерального проекта «Чистая вода».