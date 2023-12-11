Одна из улиц Калуги на сутки останется без воды

С 9 утра четверга, 14 декабря, до 9 утра пятницы, 15 декабря, в Калуге не будет холодной воды в домах на улице Турынинские Дворики, сообщили в водоканале.

Также возможен низкий напор воды у жителей 906-й базы.

Отключение связано с подключением водопровода на очистных сооружениях.