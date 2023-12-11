На пяти улицах Калуги отключат воду 13 декабря

В среду, 13 декабря. В Калуге не будет воды на пяти правобережных улицах, сообщили в водоканале.

Там пройдут ремонтные работы. Из-за них с 9:00 до 21:00 не будет воды в домах на:

Сиреневый бульвар,

ул. Комфортная,

ул. Трамплинная,

ул. Спартака, 15,

ул. Трамплинная, 1.

- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - предупредили коммунальщики.