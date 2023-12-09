Власти Калуги предупредили о сносе гаражей и сараев

В пятницу, 8 декабря, городская управа Калуги опубликовала новое предупреждение о сносе некоторых гаражей и сараев в черте города.

Речь идет о постройках в районе дома №4 на улице Вишневского, а также о деревянном сарае у дома №6 на улице Карла Маркса.

Владельцев просят предоставить документы на недвижимость в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений.