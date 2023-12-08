В Калуге у чиновницы нашли квартиру, которую она не могла купить за свою зарплату

У руководительницы одного из подразделений городской управы Калуги обнаружили подозрительную квартиру в Москве. В пятницу, 8 декабря, прокурор Калужской области Константин Жиляков направил в суд иск о взыскании с семьи госслужащей 5 миллионов рублей.

Работница горуправы объясняла покупку жилья в Москве тем, что деньги на квартиру подарил отец ее мужа – пенсионер. У него крупная сумма якобы оказалась от продажи другой квартиры.

Но проверка показала, что жилье на самом деле покупал супруг женщины, хотя его доход и доход жены суммарно за три года не превысил 2,5 миллиона рублей.

Прокурор требует взыскать в доход государства 5 миллионов рублей – это эквивалент стоимости квартир, доход на покупку которых не подтвержден.