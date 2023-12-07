В Калужской области 1500 человек воспользовались водной амнистией

В Калужской области более трех месяцев продолжалась водная амнистия. За этот период более 1500 человек обратились в водоканал, чтобы легализовать самовольное присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения.

Почти 900 заявлений поступило из районов Калужской области.

- В дальнейшем специалистами водоканала будет проводиться проверка всех абонентов на предмет подключения к централизованным системам коммуникаций, - рассказали 7 декабря в «Калугаоблводоканале». - В случае выявления незаконного подключения пользователь будет отключен от систем водоснабжения и водоотведения без предупреждения, с последующим привлечением к административной ответственности.