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На восьми улицах Калуги отключат электричество 8 декабря

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.12.2023 12:09 0 512
На восьми улицах Калуги отключат электричество 8 декабря

В пятницу, 8 декабря, в Калуге отключат электричество на восьми улицах. Это связано с ремонтными работами, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Света не будет с 10:00 до 17:00:

  • ул. Советская, 2-24, 1-29,
  • пер. Советский, 1-15, 2-24,
  • пер. Северный, 1-6,
  • ул. Пролетарская, 2а, 9, 12,
  • ул. Мира, 1, 2, 4, 6, 8, 8а, 8б,
  • ул. Садовая, 1-15, 2-10,
  • ул. Московская, 1-5,
  • СНТ «Березка».
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.12.2023 12:09 0 512
Тэги: недвижимость жкх
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