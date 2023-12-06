В Калужской области запретят использовать старые лифты

С 15 февраля 2025 года в Калужской области будет запрещено использовать лифты старше 25 лет. Это предусмотрено Техническим регламентом Таможенного Союза, напомнили 6 декабря в управлении ЖКХ Калуги.

Владельцам старых лифтов, которые не заменят, грозят штрафы до 350 тысяч рублей.

По информации управления ЖКХ, Фонд капремонта сможет заменить лифты, а вот жителям домов, которые сами копят деньги на капремонт, нужно заранее позаботиться о замене лифтов.