В Калужской области на рекультивацию полигонов направили 1,2 миллиарда рублей

За последние два года в Калужской области прошла рекультивация трех мусорных полигонов. В прошлом году работы провели в Медыни, в нынешнем году – в Жиздре и Юхнове.

За два последних года объем вложений в рекультивацию превысил 1,2 миллиарда рублей, сообщили 6 декабря в министерстве строительства и ЖКХ региона.

Работы ведутся в рамках национального проекта «Экология».