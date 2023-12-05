Калужская область заняла 8 место по темпу роста строительства жилья

В нынешнем году Калужская область уже превысила показатели по строительству жилья, которые были в прошлом году. Введено в эксплуатацию больше 900 тысяч квадратных метров.

Наш регион занял 8 место по темпу роста строительства жилья, сообщили 5 декабря в правительстве.

- Задач в отрасли еще много, - прокомментировал губернатор Владислав Шапша. - Одна из важнейших - обновление ЖКХ. При поддержке Правительства РФ за два года заменим более 90 километров ветхих сетей водо- и теплоснабжения.