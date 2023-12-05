В Калужской области 14 тысяч семей воспользовались программой догазификации

В Калужской области на данный момент уже 14 тысяч семей воспользовались программой догазификации. Об этом 4 декабря на рабочем совещании сообщил министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

По уровню догазификации наш регион занимает девятое место в стране.

- Планомерно продвигается программа социальной газификации, - заявил он.