В Калужской области газ подорожает почти на 11%

С 1 июля следующего года тарифы на газ для жителей Калужской области вырастут почти на 11%.

Соответствующий приказ министерства конкурентной политики региона опубликован 4 декабря.

В квартирах с газовой плитой или газовой колонкой кубометр газа будет стоить 10,87 рубля, а не 9,82.

Если есть и плита, и колонка для нагрева воды, то тариф составит 10,07 рубля, а не 9,08.

При использовании газа для отопления тариф составит 8,04 рубля, а не 7,24.

Напомним, год назад в Калужской области тарифы на газ выросли на 8,5%.