В Калуге появился мост рядом с новым озером

Улицу Достоевского в Калуге продолжает заливать водой. Напомним, утечка на водопроводных сетях произошла на прошлой неделе, однако проблема пока не решена.

У входа в парк продолжает расширяться озеро. Кто-то из калужан принес доску и сделал мост через поток воды, который льется в Березуевский овраг и потом попадает в Оку.

- Сегодня специалисты водоканала проведут ремонтные работы по устранению утечки, - рассказали нам 5 декабря в «Калугаоблводоканале».

Озеро у парка за несколько дней стало в два раза шире.



Вода очистила проезжую часть от снега.

Кто-то соорудил мостик.