В Калуге из-за потопа отключили воду на улице Московской

Как мы уже рассказывали, трубу с холодной водой прорвало в Калуге у дома №113 на улице Московской. Из-за этого близлежащие улицы затопило утром понедельника, 4 декабря.

На место происшествия уже выехала ремонтная бригада водоканала.

- Из-за прорыва магистрального трубопровода диаметром 315 мм временно прекращена подача холодного водоснабжения жителям близлежащих домов, - рассказали коммунальщики. - Организован подвоз воды, место расположения цистерны можно уточнить в центрально-диспетчерской службе по телефонам: 211-112, 511-112, 8-800-200-03-11.

После завершения ремонта тротуар и проезжую часть обещают очистить от наледи.