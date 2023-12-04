В Людиново проходит модернизация станции очистки воды

В городе Людиново Калужской области продолжаются работы по модернизации местной станции водоочистки. Об этом сообщил региональный министр строительства и ЖКХ Вячеслав Лежнин.

Когда модернизация закончится, в Людиново будет внедрена современная технология очистки воды.

Работы ведут в рамках федерального проекта «Чистая вода».