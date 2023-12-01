В Калужской области построили еще одну станцию водоочистки

В селе Новослободск Думиничского района завершилось строительство станции очистки питьевой воды производительностью 271 кубометр в сутки, также выполнен монтаж всего технологического оборудования и благоустройство территории, сообщили в водоканале.

- Благодаря строительству станции почти 1,5 тысячи человек будут обеспечены качественной питьевой водой, - заявили коммунальщики.

В этом году в рамках федеральной программы «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» в Калужской области водоканал контролирует проведение строительно-монтажных работ девяти станций водоочистки. Объекты появились в селах Новослободск и Ульяново, поселках Мятлево, Бетлица, Товарково, городе Людиново.