В Калужской области заменят 46 лифтов

За 2024 год в Калужской области планируется заменить 46 лифтов по программе капитального ремонта многоквартирных домов. Об этом сообщил 1 декабря министр строительства и ЖКХ Вячеслав Лежнин.

- В настоящее время на эти работы разработана проектно-сметная документация и проводятся конкурсные процедуры по отбору подрядной организации, - пояснил он.

Замена лифтов начнется сразу после новогодних праздников.

Всего с 2014 года в регионе Фонд капремонта заменил 1003 лифта в 339 домах.