Программу капремонта на 2023 год в Калужской области выполнили на 100%

На днях в Калужской области полностью завершились запланированные на этот год работы по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Последней привели в порядок крышу дома №34 на проспекте Маркса в Обнинске.

Всего в 2023 году отремонтировали 113 крыш, 14 фасадов, 29 инженерных систем, заменили 56 лифтов, рассказал министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.