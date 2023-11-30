В Калужской области яйца за неделю подорожали на 6,8%

В калужских магазинах продолжают расти цены на куриные яйца. За неделю, с 20 по 27 ноября, десяток стал стоить дороже на 6,8%, сообщили 30 ноября в Калугастате.

Теперь средняя цена яиц – 110 рублей, а в областной столице – 112,5 рубля.

Ранее в министерстве конкурентной политики Калужской области объясняли такое резкое подорожание изменением отпускных цен у производителей.

Отметим, что в конце ноября 2022 года средняя цена на десяток яиц в Калужской области составляла 79 рублей. Подорожание с тех пор – почти 40%.