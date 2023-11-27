В Калужской области досрочно расселят 219 аварийных домов

В Калужской области новое жилье досрочно получат жители 219 домов, которые признали аварийными до 2017 года. Об этом сообщили 27 ноября в региональном министерстве строительства и ЖКХ.

- Региональная адресная программа идёт с опережением графика, помогая жильцам аварийных домов, получить новые квартиры и отметить новоселье уже в этом году — на 2 года раньше запланированного срока, - заявили в Минстрое.

В этом году из аварийного жилья переехали в новые квартиры более 800 человек.