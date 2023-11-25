В Калуге вновь возникли проблемы с отоплением

Вечером 24 ноября в Калуге на теплотрассе от котельной КТЗ завершили ремонтные работы и в дома начали подавать тепло, однако днем в субботу произошел новый порыв, сообщили в прокуратуре Калужской области.

- После завершения ремонтных работ и подачи тепла произошел прорыв на ином участке теплотрассы, в результате чего сегодня, 25 ноября, в 14:00 теплоносители отключили, подача тепла в многоквартирные дома, обслуживаемые ТЭЦ Калужского турбинного завода, временно приостановлена, - заявили в прокуратуре. - В настоящее время ведутся аварийно-ремонтные работы.

Ведомство обещает привлечь виновных к ответственности. Также пострадавшим калужанам должны провести перерасчет.