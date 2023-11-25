В Калуге завершился ремонт трубопровода, из-за которого наблюдались проблемы с отоплением

В субботу, 25 ноября, КТЗ завершил замену 12 метров теплосетей от котельной, отапливающей дома в районе Московской площади.

Отопление сейчас запускается, сообщили в правительстве Калужской области.

По предварительным данным, в течение часа после запуска и наладки оборудования температура теплоносителя в системе достигнет нормативных параметров.

Проблемы с отоплением возникли еще 20 ноября. Для их устранения понадобилось заменить участок трубы.