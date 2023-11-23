Калуга Обнинск
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ
История Калуги Статьи

На семи улицах Калуги отключат отопление

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 23.11.2023 19:07 0 413
На семи улицах Калуги отключат отопление

Из-за аварийных работ на теплотрассе у дома №3 на улице Глаголева часть Калуги 24 и 25 ноября останется без отопления, сообщили в городской управе.

Власти обещают, что отключения будут кратковременные. Без тепла могут остаться жители следующих домов:

  • ул. Билибина, 11, 13, 15, 17, 19, 28, 48,
  • ул. Ленина, 34, 36,
  • ул. Литейная, 3, 5, 7, 9, 11, 15,
  • пер. Литейный, 3, 5, 7, 9,
  • ул. Московская, 214, 212, 188, 195, 193 к.1, 193 к. 2, 184, 186, 170, 197, 191, 189, 187,
  • 165, 185,
  • ул. Поле Свободы, 4, 6, 12,
  • ул. Тельмана, 33, 35.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 23.11.2023 19:07 0 413
Тэги: жкх отопление
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
На Rostelecom Tech Day впервые представят «Аврору» 5.0.
Калужская сбытовая компания начинает новую акцию для потребителей «Создай энергию»
Онлайн-сервисы Калужской сбытовой компании позволяют заботиться о своих близких
«Ростелеком» продолжает устранять цифровое неравенство в Калужской области: еще шесть деревень теперь на связи
ОПРОС
Как вы относитесь к тому, что в вузах началась военная подготовка студентов, в том числе и у женщин? 
Всего проголосовало: 319
Новости партнеров
Виды подшипников, где они используются
Рефинансирование или реструктуризация кредита: подробно рассказываем, что лучше для вас
Профессионально организованные похороны – основные плюсы

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru