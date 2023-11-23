На семи улицах Калуги отключат отопление

Из-за аварийных работ на теплотрассе у дома №3 на улице Глаголева часть Калуги 24 и 25 ноября останется без отопления, сообщили в городской управе.

Власти обещают, что отключения будут кратковременные. Без тепла могут остаться жители следующих домов: