На окраинах Калуги отключат электричество на выходных

В субботу, 25 ноября, часть Калуги останется без электричества.

Свет отключат с 10:00 до 16:00 из-за ремонтных работ:

Канищево, район школы и садика, двух пятиэтажек,

СНТ Овражный,

Петрово, ул. Петровская.

Если электрики не успеют выполнить работы за субботу, электричества не будет в этот же период и в воскресенье.