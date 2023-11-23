В Калуге в замерзающий дом вернули отопление

Недавно мы рассказывали, что в Калуге люди замерзают в доме, который обещают отремонтировать уже 14 лет.

Напомним, отопление в городе запустили еще 6 октября, но по ряду причин жители дома № 2 по улице Болотникова до середины ноября еще жили в холоде.

В среду вечером, 22 ноября, нам пришло сообщение от жильцов дома:

- Спасибо вам за публикацию. Приходили сегодня слесаря, делали. Батареи стали теплые. И сегодня приходили с жилищной инспекции, результаты проверки скоро пришлют.