В Калуге возникли проблемы с отоплением в домах, которые отапливаются от котельной Турбинного завода. Об этом в среду, 22 ноября, сообщил городской голова Дмитрий Денисов.

- Представители завода заверяют нас, что температура в системе станет нормативной уже завтра, - прокомментировал чиновник.

Он призвал жителей, в квартирах которых холодно, требовать от управляющей компании перерасчета за тепло.