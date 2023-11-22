В Калужской области построят 20 домов для работников агропромышленного комплекса

В бюджет на 2024 год в Калужской области заложили 84,9 миллиона рублей на строительство 20 домов для работников агропромышленного комплекса.

Жилье будет предоставляться по договорам найма. А через 5 и 10 лет его можно будет выкупить за 10% или 1% стоимости.

- Эта мера социальной поддержки тех, кто трудится в сельской местности, предусмотрена государственной программой комплексного развития сельских территорий, - прокомментировали 22 ноября в министерстве сельского хозяйства Калужской области.