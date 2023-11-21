В Калуге отключили воду в домах на улице Московской

Во вторник, 21 ноября, в Калуге из-за ремонтных работ осталась без холодной воды часть улицы Московской. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Под отключение попали Московская, 286а и 290 (с корпусами).

Вернуть воду обещают к 17:00.