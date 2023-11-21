В Калужской области переселили из аварийного жилья 800 человек

В Калужской области продолжается реализация программы переселения людей из аварийного жилья. Этот вопрос 20 ноября обсуждали на оперативном совещании, которое провел министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

Сейчас расселяют дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года.

За 2023 год уже получили новые квартиры 800 человек.

- Строительство домов для переселения продолжается, - прокомментировал Лежнин. - Поручил в ручном режиме контролировать строящиеся объекты.