В Калужской области отправляют на переработку 34% мусора

В Калужской области уже 34% от всего мусора отправляется на вторичную переработку. Такие данные в четверг, 16 ноября, сообщили в региональном министерстве строительства и ЖКХ.

- И это не предел, - заявили в Минстрое. - В области работает 5 сортировочных центров и несколько предприятий по вторичной переработке.

Там пояснили, что для сбора сортированных отходов в рейс отправляется отдельная машина. Когда мусоровоз заполнится отходами из оранжевых баков, он направляется в сортировочный центр, где разделяют остатки органической фракции и сырье для вторичной переработки.