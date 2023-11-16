В Калуге тарифы ЖКХ разрешили повысить на 18,5%

Как мы уже рассказывали, правительство России разрешило Калужской области в 2024 году поднять тарифы ЖКХ на 13%. Однако в Калуге подорожание может быть еще большим, сообщили 16 ноября в городской Думе.

Депутаты рассмотрели проект постановления губернатора об установлении максимальных тарифов.

- В соответствии с Жилищным Кодексом предельные индексы на очередной финансовый год по муниципальным образованиям рассчитываются министерством конкурентной политики Калужской области. Законодательством также предусмотрена возможность превышения установленного распоряжением Правительства РФ индекса, - заявили в гордуме.

С 1 июля 2024 года в Калуге тарифы разрешили поднять максимум на 18,5%.

- Проект постановления был согласован, - говорится в комментарии гордумы. - Все ранее предусмотренные субсидии и компенсации гражданам, имеющим право на меры социальной поддержки по оплате за коммунальные услуги, сохраняются.

В качестве объяснения такому подорожанию там рассказали о большом объеме работ по замене в Калуге инженерных коммуникаций и сетей, а также реконструкции и модернизации оборудования котельных.