В Калуге тарифы ЖКХ разрешили повысить на 18,5%

Как мы уже рассказывали, правительство России разрешило Калужской области в 2024 году поднять тарифы ЖКХ на 13%. Однако в Калуге подорожание может быть еще большим, сообщили 16 ноября в городской Думе.
Депутаты рассмотрели проект постановления губернатора об установлении максимальных тарифов.
- В соответствии с Жилищным Кодексом предельные индексы на очередной финансовый год по муниципальным образованиям рассчитываются министерством конкурентной политики Калужской области. Законодательством также предусмотрена возможность превышения установленного распоряжением Правительства РФ индекса, - заявили в гордуме.
С 1 июля 2024 года в Калуге тарифы разрешили поднять максимум на 18,5%.
- Проект постановления был согласован, - говорится в комментарии гордумы. - Все ранее предусмотренные субсидии и компенсации гражданам, имеющим право на меры социальной поддержки по оплате за коммунальные услуги, сохраняются.
В качестве объяснения такому подорожанию там рассказали о большом объеме работ по замене в Калуге инженерных коммуникаций и сетей, а также реконструкции и модернизации оборудования котельных.
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