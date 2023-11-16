Шапша открыл в Обнинске коммунальный центр «Русатома»

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в среду, 15 ноября, в Обнинске принял участие в открытии нового Центра обслуживания клиентов филиала акционерного общества «Русатом Инфраструктурные решения». С четверга он открыт для всех.

Раньше, чтобы решить коммунальные вопросы, жителям наукограда приходилось ездить в разные части города. Теперь все услуги можно получить в «одном окне».

- Компания вложит в модернизацию коммунального комплекса города 6,8 миллиарда рублей, - напомнил Шапша.