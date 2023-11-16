В Калуге начали сносить многоэтажный дом в микрорайоне Байконур

В среду, 15 ноября, в Калуге начался снос семиэтажного недостроенного дома в микрорайоне Байконур. Фото опубликовала прокуратура Калужской области.

Опасное здание суд обязал городскую управу демонтировать еще в 2019 году. Однако все это время в бюджете не хватало денег.

- В 2023 году в адрес городского головы Калуги прокуратурой города направлено представление по факту непринятия мер по сносу потенциально опасного объекта, - отметили в надзорном ведомстве.

По информации городской управы, работы по сносу должны завершить до конца года. Строительный мусор вывезут на базу подрядчика.