В Калуге начали сносить многоэтажный дом в микрорайоне Байконур

В среду, 15 ноября, в Калуге начался снос семиэтажного недостроенного дома в микрорайоне Байконур. Фото опубликовала прокуратура Калужской области.
Опасное здание суд обязал городскую управу демонтировать еще в 2019 году. Однако все это время в бюджете не хватало денег.
- В 2023 году в адрес городского головы Калуги прокуратурой города направлено представление по факту непринятия мер по сносу потенциально опасного объекта, - отметили в надзорном ведомстве.
По информации городской управы, работы по сносу должны завершить до конца года. Строительный мусор вывезут на базу подрядчика.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]
Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.