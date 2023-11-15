За прошедший период 2023 года в Калужской области отправили на переработку 34 тысячи тонн отходов, сообщили 15 ноября в региональном экологическом операторе.

За последние четыре года установлены 1253 специальных контейнера для сбора перерабатываемого мусора.

- Всё, что отсортировали, мы должны эффективно и грамотно переработать, а в дальнейшем пустить в использование в народное хозяйство, - приводит слова губернатора правительство Калужской области.