На двух улицах Калуги отключат электричество 18 ноября

В субботу, 18 ноября, дома на двух улицах Калуги останутся без электричества. Это связано с проведением ремонтных работ, рассказали в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

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