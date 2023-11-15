В центре Калуги закрыли доступ в опасный дом

На улице Кутузова в Калуге заколотили окна и двери аварийного дома.

Работы проведены городской управой по требованию прокуратуры, сообщили в надзорном ведомстве в среду, 15 ноября.

- Собственники жилых помещений, расположенных в указанном здании, расселены в связи с его ветхостью и аварийностью, - пояснили в прокуратуре. - Вместе с тем, свободный доступ к опасному объекту сохранялся, что представляло угрозу для здоровья и жизни граждан.