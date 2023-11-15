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В Калуге школа, детские сады и десятки домов остались без отопления

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.11.2023 10:48 3 1068
В Калуге школа, детские сады и десятки домов остались без отопления

В среду, 15 ноября, в Калуге произошло масштабное отключение отопления. Это связано с ремонтными работами на теплотрассе, сообщили в управлении ЖКХ.

Примерно до 17:00 без тепла остались:

  • Школа № 36,
  • Детский сад на ул. Рылеева, 5 («Родничок»),
  • Детский сад на ул. Пролетарской, 100 («Ручеек»),
  • Детский сад на ул. Воронина, 30 («Ракета»),
  • Детский сад на ул. Огарева, 15 («Алые паруса»),
  • ул. Труда, 2, 4, 10, 6/1, 14/2, 16, 18/1, 22, 24, 26, 28, 30, 32,
  • ул. Плеханова, 2, 4, 8, 12, 3, 5, 11, 19,
  • ул. Пролетарская, 21, 39, 40, 41, 44, 47, 51, 90,
  • Колхозный проезд, 10, 26,
  • ул. Суворова, 95, 110, 111, 112, 118, 120,
  • ул. Огарева, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 15, 20, 22, 40, 42, 44,
  • ул. Рылеева, 4, 6, 14, 16, 19, 21,
  • ул. Баррикад, 2, 8, 10,12,
  • ул. Герцена, 2/8, 3, 4, 6, 17, 19, 29, 31,
  • ул. Кирова, 21, 23, 25, 25а, 25е,
  • ул. Московская, 36,
  • ул. Воронина, 11, 33.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.11.2023 10:48 3 1068
Тэги: отопление
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