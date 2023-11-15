В Калуге школа, детские сады и десятки домов остались без отопления

В среду, 15 ноября, в Калуге произошло масштабное отключение отопления. Это связано с ремонтными работами на теплотрассе, сообщили в управлении ЖКХ.

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