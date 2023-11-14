В калужском селе установили новую водонапорную башню

В селе Чипляево Спас-Деменского района появилась новая водонапорная башня. Об этом 14 ноября сообщили в региональном водоканале.

Высота башни – 25 метров.

- Сооружение объемом 25 кубометров обеспечит сельчан стабильным запасом питьевой воды для бытовых нужд и пожаротушения, - пояснили коммунальщики.

С начала года в Калужской области установили 10 водонапорных башен. Еще четыре появятся до конца года.