Калужским властям разрешили поднять тарифы ЖКХ на 13%

С 1 июля 2024 ода в Калужской области ожидается подорожание услуг ЖКХ. Новые тарифы весной или в начале лета утвердят в правительстве Калужской области. Но уже известно, какими примерно будут изменения.

13 ноября опубликовано распоряжение премьер-министра России Михаила Мишустина. Этим документам он утвердил предельные изменения на тарифы ЖКХ в 2024 году. Для Калужской области это 10%, а также возможное отклонение в 3%.

Соответственно, подорожание воды, газа, электричества и отопления с июля не должно превысить 13%.

А вот капремонт уже с 1 января подорожает на 15%.